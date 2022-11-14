Российский производитель брони рассказал о заказах VIP-персон

Ведущее российское предприятие-производитель и разработчик боевой экипировки и средств бронезащиты «Армоком» в 90-е годы выполняло индивидуальные заказы для VIP-персон по бронированию одежды, рассказал заместитель гендиректора компании Олег Фаустов агентству РИА Новости.

«Помимо своих основных направлений работы в «лихие девяностые» мы выполняли довольно необычные заказы для важных персон, в том числе бронированные папки, дамские сумочки, шляпки и даже зонтики», — сказал он, добавив, что некоторые образцы и сейчас хранятся в музее предприятия.

Также он рассказал, что для российских вертолетчиков планируется создать специализированную броню в ближайшие два-три года. Еще, по его словам, боевая экипировка «Легионер» получит шлем дополненной реальности: в поле зрения солдату будет выводиться различная информация об обстановке на поле боя.