Российский производитель брони рассказал о заказах VIP-персон

Производитель боевой экипировки «Армоком» рассказал о бронированных зонтиках и шляпках

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Ведущее российское предприятие-производитель и разработчик боевой экипировки и средств бронезащиты «Армоком» в 90-е годы выполняло индивидуальные заказы для VIP-персон по бронированию одежды, рассказал заместитель гендиректора компании Олег Фаустов агентству РИА Новости.

«Помимо своих основных направлений работы в «лихие девяностые» мы выполняли довольно необычные заказы для важных персон, в том числе бронированные папки, дамские сумочки, шляпки и даже зонтики», — сказал он, добавив, что некоторые образцы и сейчас хранятся в музее предприятия.

Также он рассказал, что для российских вертолетчиков планируется создать специализированную броню в ближайшие два-три года. Еще, по его словам, боевая экипировка «Легионер» получит шлем дополненной реальности: в поле зрения солдату будет выводиться различная информация об обстановке на поле боя.

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