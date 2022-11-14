Forbes счел Ozon стал самой популярной франшизой на российском рынке

В настоящее время самой популярной франшизой на российском рынке у предпринимателей является Ozon. По итогам девяти месяцев 2022 года под вывеской маркетплейса открылось 2650 партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщает Forbes.

«У 30 участников рейтинга самых выгодных франшиз Forbes за девять месяцев 2022 года открылось более 5 тыс. партнерских предприятий, общее их количество достигло 29 тыс. Самой популярной франшизой у предпринимателей сейчас является Ozon, под вывеской которого за январь--сентябрь 2022 года открылось 2650 партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ)», — говорится в материале.

По итогам 2021-го выручка Ozon составила 104,4 млрд рублей, а размер инвестиций в открытие франчайзинговой точки ритейлера, составил всего 0,2 млн руб. В рейтинге самых выгодных франшиз маркетплейс Ozon занял 23-е место.

На втором месте списка самых востребованных франшиз оказалась сеть продуктовых магазинов «Авокадо». С начала года под ее вывеской открылись 1230 новых торговых точек. В то же время самая невостребованная среди франшиз на российском рынке принадлежит электронному справочнику 2GIS. За девять месяцев на российском рынке не было открыто ни одного партнерского бизнеса под этим брендом, уточняется в статье.

По данным Franshiza.ru, в настоящее время в России работает 3095 различных брендов франшиз — на 11,3% больше, чем годом ранее. Показатель вырос вопреки действию международных санкций против Москвы.

20 октября онлайн-ретейлеры, включая Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет», предупредили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о возможном росте цен из-за тарифов на размещение вакансий на рекрутинговом сервисе HeadHunter. Рост затрат на найм персонала может привести к повышению цен на различные категории товаров.