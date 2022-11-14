Unicom: количество запросов на получение микрозаймов в октябре выросло на 6%

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Pixabay

В октябре 2022 года россияне стали чаще интересоваться микрозаймами, число запросов по такого вида услугам по итогам второго месяца осени выросло на 6% в сравнении с сентябрем. При этом количество заявок по предоставлению потребительских кредитов за это время увеличилось только на 1,5%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования экосистемы Unicom.

«В октябре количество запросов на получение микрозаймов в месячном сравнении выросло на 6%, потребительских кредитов — на 1,5%», — говорится в материале.

Аналитики Unicom предполагают, что в ноябре тенденция небольшого роста спроса по микрозаймам и потребкредитам продолжится. Однако говорить о его полном восстановлении после провала в сентябре пока преждевременно. В четвертом квартале 2022 года столь резкого роста наблюдаться не будет.

«В сентябре россияне подали заявок на микрозаймы на 15% меньше, чем в августе, по кредитам наличными показатель был ниже на 17% <....> в прошлом году рост запросов на микрозаймы вырос в октябре на 17% по сравнению с сентябрем, по кредитам наличными — на 5%», — уточняется в статье.

На ситуацию будет вляить желание российских банков сохранить качественную клиентскую базу. Сделать это за счет удовлетворения каждой заявки на предоставление микрозаймов и потребкредитов не получится, указал гендиректор Unicom Дмитрий Африканов.

«Даже при сохранении более или менее стабильной ситуации в экономике кредиторы будут заинтересованы не в увеличении портфелей высокими темпами, а в росте за счет качественных клиентов», — заключил Африканов.

9 ноября РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG сообщил, что в октябре россияне взяли рекордное число товарных кредитов за последние пять лет — с 2017 года. По итогам второго месяца осени было заключено 1,29 миллиона договоров по POS-кредитам (ссуды, выдаваемые непосредственно в торговых точках).

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