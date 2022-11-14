ПФР готовит пенсионерам прибавку к пенсии в 2400 рублей

В России получить выплату в размере 2400 руб. смогут пенсионеры, ухаживающие за родственниками. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова Primpress.

«Для оформления ежемесячной выплаты необходимо подать заявление в ПФР», – уточнила специалист.

Выплата предназначена для пенсионеров вне зависимости от трудового статуса и размера доходов. Эта доплата предназначена тем, кто самостоятельно осуществляет уход за больными родственниками.

Пенсионеры обычно не могут получить такую выплату, однако есть одно исключение: доплата за иждивенца. Пенсионеру необходимо предоставить доказательства, что на его иждивении находится нетрудоспособный родственник с инвалидностью. Получить доплату можно только за близкого родственника. Речь идет о супруге, родителях и других.

Ранее кабмин не поддержал законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.