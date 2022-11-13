Саудовская Аравия планирует нарастить объем производства фосфорных удобрений

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Amr Nabil/AP

Эр-Рияд намерен нарастить объем производства фосфорных удобрений и занять четверть мирового рынка экспорта этой продукции в соответствии с программой снижения зависимости от нефтяных доходов и расширения горнодобывающей индустрии. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на сообщение генерального директора саудовской горнодобывающей компании Ma'aden Роберта Уилта.

По его словам, королевство планирует увеличить производительность на 50%, до 9 млн тонн фосфорных удобрений ежегодно. Для этого построили завод, позволяющий занять «24% мирового рынка экспорта гидрофосфата аммония и дигидроортофосфата аммония».

Министр промышленности и минерально-сырьевых ресурсов Саудовской Аравии Бандар Аль-Хораиф в разговоре с изданием отметил, что некоторое время назад правительство Саудовской Аравии решило сконцентрироваться на добыче нефти и газа, а минералами заняться позднее. По его словам, это «позднее» уже наступило. Начать планируют с разведки недр западной части страны, где должны находиться минеральные ресурсы на сумму $1,3 трлн.

Аль-Хораиф добавил, что у Эр-Рияда также есть планы к 2025 году в четыре раза нарастить объем производства меди — с 90 тыс. до 400 тыс. тонн.

Ранее 13 ноября генеральный директор компании «Агрисовгаз» Максим Якибчук сообщил, что предприятие начало проектировать теплицы для выращивания овощей в сложных климатических условиях Саудовской Аравии.

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