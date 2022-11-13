Reuters: Нацбанк Украины готовит банковскую систему к отключениям электроэнергии

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Национальный банк Украины заявил, что готовит банковскую систему страны к работе в чрезвычайных условиях в связи с возможными отключениями электроэнергии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинский регулятор.

Как рассказали в украинском ЦБ Украины, в связи с чрезвычайной ситуаций он намерен обеспечить жизнеспособность 14 системно значимых банков Украины.

«В случае крайней необходимости Национальный банк в первую очередь обеспечит жизнедеятельность государственных банков», — отметили там.

Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что с наступлением холодов в Киеве может существенно увеличиться продолжительность отключений электроэнергии.

11 ноября компания «Укрэнерго» ввела аварийные отключения света в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

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