Reuters: Нацбанк Украины готовит банковскую систему к отключениям электроэнергии

Национальный банк Украины заявил, что готовит банковскую систему страны к работе в чрезвычайных условиях в связи с возможными отключениями электроэнергии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинский регулятор.

Как рассказали в украинском ЦБ Украины, в связи с чрезвычайной ситуаций он намерен обеспечить жизнеспособность 14 системно значимых банков Украины.

«В случае крайней необходимости Национальный банк в первую очередь обеспечит жизнедеятельность государственных банков», — отметили там.

Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что с наступлением холодов в Киеве может существенно увеличиться продолжительность отключений электроэнергии.

11 ноября компания «Укрэнерго» ввела аварийные отключения света в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.