Посол Нейра: санкции не сильно сказались на товарообороте России и Колумбии

Посол Колумбии в России Эктор Исидро Аренас Нейра заявил, что введенные странами Запада антироссийские санкции не сильно сказались на товарообороте между Москвой и Боготой, передает РИА Новости.

«Цифры нам пока не позволяют сказать, насколько санкции повлияли на товарооборот, но стало намного сложнее привозить продукты из Колумбии в Россию», — добавил дипломат.

По его словам, пока цифры не сильно изменились, но санкции могут отразиться на перевозках, которые могут сказаться на товарообороте.

Ранее посол Нейра заявил, что колумбийский кофе подорожает в РФ из-за проблем с урожаем.

Запад начал вводить ужесточенные санкции в отношении России после того, как она начала специальную военную операцию на Украине. Эти ограничения в свою очередь привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.