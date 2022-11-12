Посол Нейра: санкции не сильно сказались на товарообороте России и Колумбии

close
100%
Depositphotos

Посол Колумбии в России Эктор Исидро Аренас Нейра заявил, что введенные странами Запада антироссийские санкции не сильно сказались на товарообороте между Москвой и Боготой, передает РИА Новости.

«Цифры нам пока не позволяют сказать, насколько санкции повлияли на товарооборот, но стало намного сложнее привозить продукты из Колумбии в Россию», — добавил дипломат.

По его словам, пока цифры не сильно изменились, но санкции могут отразиться на перевозках, которые могут сказаться на товарообороте.

Ранее посол Нейра заявил, что колумбийский кофе подорожает в РФ из-за проблем с урожаем.

Запад начал вводить ужесточенные санкции в отношении России после того, как она начала специальную военную операцию на Украине. Эти ограничения в свою очередь привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть