Reuters: Израиль сможет увеличить поставки газа в ЕС лишь через несколько лет

Израиль сможет значительно увеличить поставки газа в Европу лишь через несколько лет. Об этом заявил в кулуарах климатического саммита COP27 в Египте генеральный директор Министерства энергетики страны Лиор Шиллат, передает Reuters.

«В краткосрочной перспективе будет некоторое увеличение, но большие цифры появятся позже», — отметил Шиллат.

По его словам, Израиль сможет резко нарастить добычу и поставки газа в ближайшие три-четыре года. То есть появится возможность продавать большие объемы топлива сверх внутренних потребностей страны.

В конце октября глава итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Италия смогла добиться увеличения поставок газа из Алжира. По его словам, алжирские поставки практически заменили количество «голубого топлива», которое страна получала от российского «Газпрома» по южному направлению.

До этого министр нефти Египта Тарик аль-Мулла заявил, что Каир планирует продать за границу природный газ на сумму от $8,5 млрд до $10 млрд в текущем 2022 — 2023 финансовом году. По его словам, с наступлением похолодания Египет сможет направлять большие объемы газа на станции сжижения для экспорта.