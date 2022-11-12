Аналитик Валещук заявила о снижении рисков для клиентов при участии банка в системе АСВ

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Риски для клиентов, которые обираются открыть вклад, снижаются в случае, когда банки участвуют в системе Агентства страхования вкладов (АСВ). Об этом «Прайму» заявила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

«При выборе банка для открытия вклада нужно учитывать, участвует ли кредитная организация в системе АСВ. В России действуют 328 банков, из них в системе АСВ участвует 302. Вклады в оставшихся 26 характеризуются повышенным уровнем риска», — отметила Валещюк.

По ее словам, что если счета в банке открыты в долларах или евро, то может возникнуть комиссия. В целом же серьезных проблем при открытии вкладов быть не должно. Однако всегда необходимо внимательно читать условия договора. То есть перед окончательной подписью документа стоит разобраться со всеми условиями открытия вклада.

Она добавила, что если лицензия банка будет неожиданно отозвана, то АСВ компенсирует потери по счетам в размере до 1,4 млн рублей. Выше указанной суммы вклады не страхуются.

В начале ноября из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования MoneyMan стало известно, что больше половины жителей России не видят смысла в предложенных Центробанком вкладах для небогатых людей — с зарплатой до 30 тысяч рублей, — поскольку у них нет накоплений.

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