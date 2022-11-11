Wired: суда с отключенными датчиками о локации заметили у «Северных потоков» перед ЧП

Аналитическая фирма SpaceKnow утверждает, что зафиксировала два неизвестных судна с выключенными датчиками о локации вблизи «Северных потоков» в дни перед терактом на трубопроводах. Об этом сообщает Wired.

Аналитики утверждают, что зафиксированные ими суда были в длину от 95 до 130 метров. Отмечается, что они проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах.

«Мы заметили некоторые темные корабли, суда, которые были значительного размера, которые проходили через представляющий интерес район. У них были выключены их передающие сигнал о местоположении системы, то есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общую информацию от мира», — заявил руководитель и сооснователь SpaceKnow Джерри Яворницки.

Компания утверждает, что провела анализ спутниковых снимков за 90 дней, в результате чего зафиксировала 25 различных судов, проходящих в этом районе, и у 23 из которых системы опознавания были включены.

Ранее секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев назвал основным «выгодополучателем» терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» США.

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.