Аналитик Мейнхард: Евросоюз утроил объем закупок дешевого бразильского этанола

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Евросоюз (ЕС) утроил объем импорта дешевого бразильского этанола в 2022 году. Об этом в беседе с газетой «Известия» сообщил руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

«Жидкость необходима, чтобы разбавлять бензин, который дорожает на фоне высоких цен на энергоресурсы. Такая смесь в Европе имеет особую маркировку, указывающую процент содержания этанола, и продается дешевле, чем бензин без добавки», — сказал он.

По словам Мейнхарда, в Европе спрос на импортный этаноловый спирт резко вырос в июле 2022 года.

При этом использование такого топлива — рискованно. Руководитель управления в ИК Fontvielle отметил, что спирт — растворитель, и не каждая автомобильная топливная система приспособлена под такую смесь, которая повышает износ транспортных средств.

На этой неделе аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie спрогнозировали, что запасы дизельного топлива в Европе упадут до минимума за последние 12 лет к началу весны 2023 года. В компании отметили, что Россия по-прежнему является крупнейшим внешним поставщиком дизеля в Евросоюз (ЕС), но в начале февраля альянс намерен прекратить морской импорт российских нефтепродуктов.

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