Еврокомиссар Джентилони: Евросоюз входит в рецессию

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Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в осеннем прогнозе Еврокомиссии (ЕК) утверждает, что Евросоюз, зона евро и основные европейские страны входят в рецессию в четвертом квартале 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Экономика Европейского союза и зоны евро будет сокращаться в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года, мы входим в техническую рецессию», — утверждает еврокомиссар.

Он добавил, что за первые шесть месяцев 2022 года государства ЕС переживали «интенсивный рост после пандемии». Еврокомиссия рассчитывает на то, что экономический рост в ЕС по итогам текущего года составит 3,3%, а в зоне евро — 3,2%. 

Ранее стало известно, что странам Евросоюза предстоит суровая зима, так как ожидается, что европейская экономика минимум до конца первого квартала 2023 года будет находиться в рецессии.

Согласно данным Еврокомиссии, рост цен в среднем составит 8,5% в 2022 и 6,1% в 2023 году. В октябре она достигла максимума за все время существования евро и составила 10,7%.

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