Набиуллина: будущее сейчас представляется как никогда туманным

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе форума Finopolis, что будущее сейчас представляется как никогда туманным. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках мероприятия она представила председателя наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова, с которым работала около десяти лет.

«Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич», — рассказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина ответила на вопрос журналистов о том, пройдено ли «дно» российской экономикой или возможен новый спад.

8 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила о глобальном кризисе. В этих условиях России необходимо ускорить структурную перестройку своей экономики на фоне санкций и возможного сценария полномасштабного экономического кризиса. Глава ЦБ отметила, что «это очень сложный и многогранный процесс», который будет длиться не один год.