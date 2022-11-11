Минцифры готово участвовать в тестировании цифрового рубля

Минфицры РФ готово присоединиться к пилотному тестированию цифрового рубля для разработки сервисов. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, слова которого приводит ТАСС.

«Мы хотим пригласить Минцифры в «пилот» по цифровому рублю, чтобы мы могли с вами сразу уже предусмотреть цифровые сервисы с оплатой в цифровых рублях. Вы согласны?» — сказала министру первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова в ходе пленарной сессии форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

Шадаев ответил на этот вопрос утвердительно.

Как рассказала первый зампред Банка России, сейчас в тестировании участвуют уже 15 банков.

Газета «Известия» писала, что новые операции с цифровым рублем станут доступны россиянам, заявки на участие в тестовой группе подали МКБ, РСХБ и финтехкомпания «Лайтхаус». В материале говорится, что с помощью цифрового рубля россияне смогут заключать смарт-контракты на блокчейне, проводить расчеты по сделкам с цифровыми финансовыми активами без задержек и оплачивать товары офлайн, имея возможность восстановить средства при потере устройства.