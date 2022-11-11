В Китае за 18 часов распродажи «День холостяка» продали товаров на $36,7 млрд

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

За 18 часов действия 14-й по счету ежегодной онлайн-распродажи по случаю «День холостяка» в Китае объем продаж превысил 261 млрд юаней или $36,7 млрд. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы китайской консалтинговой компании Syntun.

Уточняется, что за указанный временной промежуток оформили более 1,05 млрд посылок. Средний чек составил 247,94 юаня или $34,8. 62% товаров продали на онлайн-платформе Tmall.

День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае ежегодно 11 ноября. Празднование связано с тем, что дата состоит из четырех единиц. Этот день начали отмечать с конца 1990-х годов в стенах одного из университетов города Нанкина. Там учились в основном одинокие мужчины. В этот день в качестве утешения они совершали покупки.

В начале ноября пресс-служба Wildberries сообщила, что маркетплейс вложит рекордные 13,7 млрд руб. в предоставление скидок для покупателей и поддержку продавцов в рамках распродажи «День холостяка».

На прошлой неделе пресс-служба онлайн-ретейлера «Яндекс. Маркет» сообщила, что более половины россиян (64%) не видят разницы между распродажами «11.11» и «черная пятница».

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