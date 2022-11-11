Times: премьер Британии Сунак запланировал ввести строгую экономию для сокращения госрасходов

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Frank Augstein/AP

Власти Британии хотят ввести в стране режим строгой экономии для сокращения государственных расходов в условиях усиления энергетического кризиса и роста цен на энергоносители. В качестве одной из мер премьер-министр Риши Сунак намерен снизить финансирование школ, полиции, муниципалитетов и транспортного сектора, сообщает газета Times со ссылкой на источники.

«Премьер-министр и глава британского минфина Джереми Хант намерены замедлить рост госрасходов после 2025 года с запланированных 3,7% до 1%. Это позволит правительству закрыть в госбюджете «черную дыру» в размере 55 миллиардов фунтов (более $62 млрд)», — говорится в материале.

Строгие меры экономии также будут способствовать снижению госрасходов на общую сумму около £25 млрд (более $28 млрд) к 2027-2028 годам. Планы правительства Британии должны затронуть прежде всего бюджеты Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, транспортного сектора и муниципалитетов, уточняется в статье.

3 ноября глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что не видит в настоящее время способов безболезненного выхода экономики страны из текущих энергетического и финансового кризисов с минимальными потерями. В условиях роста цен на энергоносители местное правительство должно предпринять ряд мер для смягчения темпов роста инфляции в стране.

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