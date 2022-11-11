Минэнерго заявило о неисполнении сроков поставок топлива на энергостанции

Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов в ходе совещания по подготовке к отопительному сезону заявил о нарушении сроков поставок топлива на энергостанции со стороны РЖД. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, российские энергетические компании жалуются на то, что «сроки и объемы поставок топлива для обеспечения безопасного прохождения осенне-зимнего периода не соответствуют условиям заключенных контрактов».

«Несмотря на установленные приоритеты завоза топлива для нужд энергетики и предприятий ЖКХ, РЖД не выполняют свои обязательства, нарушая ритмичность таких поставок», — сказал Шульгинов.

Он добавил, что запас топлива на складах превышает норматив, предусмотренный для предприятий ЖКХ и энергетики, но проблема заключается в ритмичности поставок.

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