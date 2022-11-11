Объем экспорта из Германии в Россию сократился на 52,9% в сентябре

По итогам первого месяца осени объем экспорта из Германии в Россию упал на 52,9% в годовом выражении. В то же время импорт из России в ФРГ за это время сократился на 37,4%, сообщается на сайте Федерального статистического бюро страны (Destatis).

«Экспорт из Германии в Россию за сентябрь сократился на 52,9% до 1,1 млрд евро <....> Стоимость импорта из России за этот период снизилась на 37,4% до 1,8 млрд евро», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Причиной падения товарооборота между двумя странами стало обострение конфликта на Украине и ввод масштабных международных санкций против Москвы со стороны западных государств. При этом Германии удалось компенсировать снижение объемов торговли с Россией за счет резкого увеличения экспорта в США, уточняется в отчете.

«Экспорт в Соединенные Штаты, наиболее важное направление немецкого экспорта, увеличился на 43,4% до 15,4 млрд евро. Самыми востребованными оказалась продажа автомобилей, прицепов и полуприцепов на сумму 3,5 млрд евро (+63,1% по сравнению с сентябрем 2021 года) и фармацевтическая продукция на сумму 2,7 млрд евро (+60,2%)», — заключили в ведомстве.

Другими важными направлениями немецкого экспорта по итогам сентября оказались Франция и Нидерланды. Показатели объемов вывоза продукции в эти европейские страны продемонстрировали рост на 20% и 3,9% — до €10,4 млрд и €9,2 млрд соответственно, указали в Destatis.

В то же время Россия за последнее время перенаправила свой экспорт с западных рынков на восточные. 7 ноября сотрудники Главного таможенного управления КНР представили статистические данные, согласно которым товарооборот России и Китая с января по октябрь увеличился в годовом исчислении на 33%. По итогам десяти месяцев текущего года объемы торговли двух стран достигли отметки $153,938 млрд.