Инфляция в Германии достигла очередного рекорда и составила в октябре 10,4%

Инфляция в Германии по итогам октября, согласно окончательным данным, ускорилась до 10,4% с начала года и достигла очередного рекорда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).

«Темпы (роста инфляции до 10,4% по итогам октября — «Газета.Ru») обновили очередной рекорд со времен объединения Германии», — заявил глава ведомства Георг Тиль.

При этом уровень инфляции в октябре оказался на 11,6% выше в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года. Основную роль в росте цен в стране сыграло удорожание энергоносителей и усиление энергетического кризиса в Европе. Стоимость различных видов топлива по итогам второго месяца осени оказалась на 43% выше в сравнении с октябрем 2021-го, уточнили в Федеральном статистическом ведомстве.

Значительный рост инфляции в стране аналитики ведомства зафиксировали к началу осени. Если в августе увеличение цен в ФРГ составляло 7,9%, то в сентябре — уже 10%.

8 ноября аналитики исследовательского института IFO заявили, что энергетический кризис приведет к потере Германией почти €110 млрд реальных доходов, полученных госказной в период с 2021 по 2023 год. С таким ущербом ведущая экономика Евросоюза не сталкивалась со времен второго нефтяного кризиса в конце 70-х — начале 80-х годов.