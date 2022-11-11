Финансист Джиоев заявил о «спокойном» курсе рубля вопреки ожиданиям о его укреплении

В настоящее время курс рубля вопреки ожиданиям ведет себя спокойно по отношению к американскому доллару, хотя должен укрепляться. Российская валюта по-прежнему торгуется в относительно узком коридоре 61-62 рублей за доллар, приводит слова финансового аналитика Александра Джиоева «Лента.ру».

«Национальная валюта ведет себя весьма спокойно и торгуется в узком коридоре 61-62 рублей за доллар. Это весьма странно, так как ситуация на товарно-сырьевых рынках и состояние платежного баланса страны указывают на то, что рубль должен укрепляться», — заявил Джиоев.

По его словам, на ослабление рубля также не должно повлиять эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, перевозимой морским путем. Этот фактор пока не является в достаточной степени определяющим при формирования курс рубля в ближайшее время.

«Морские поставки российской нефти весьма стабильны и находятся на уровне января-февраля 2022 года», — заключил Джиоев.

9 ноября финансовый аналитик Николай Кульбака усомнился, что курс рубля будут ждать резкие и неожиданные скачки по отношению к ведущим мировым валютам, включая доллар и евро. К концу года разница может варьироваться в диапазоне плюс-минус 5-10% от текущего курса рубля к доллару и евро.