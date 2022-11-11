Экономист допустила рост цен на говядину в 2023 году

Экономист Сорокина: в 2023 году может значительно подорожать говядина

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Профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина в разговоре с агентством «Прайм» предположила, что цены на различные виды мяса и особенно на говядину, вырастут.

Она отметила, что больше всего в России производят и потребляют мясо птицы и свинины. Внешний рынок, по словам Сорокиной, не оказывает значительного влияния на эти виды мясной продукции. Однако из-за закупки генматериала для птицеводства и свиноводства цены могут вырасти в 2023 году на 3–5% выше инфляции.

Комментируя ситуацию с говядиной, экономист заявила, что потребности отечественного рынка покрываются собственным производством примерно на 80%. Из-за санкций импорт этого вида мяса в 2022 году снизился, что привело к дефициту на рынке и росту цен.

Сорокина отметила, что для снижения цен Минсельхоз разрешил ввезти в Россию 200 т замороженной говядины с нулевой пошлиной. Ожидается, что программу продлят и на 2023 год.

«Поэтому в среднесрочной перспективе ожидается значительный рост цен на говядину», — добавила Сорокина.

В октябре доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская заявила о возможном росте цен на картофель и капусту.

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