Россиянам раскрыли, как их могут обмануть с электронными чеками на кассе

Сотрудники супермаркетов могут использовать электронные чеки для обмана покупателей. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков.

Согласно российскому законодательству, продавец обязан предоставлять клиенту чек на бумажном или электронном носителе.

Щербаков добавил, что отправка чеков на телефон или e-mail, конечно, более экологична, но имеет и недостатки. Проверить, не пробил ли вам лишнего кассир быстрее и удобнее по распечатанной форме.

Щербаков указал, что среди часто встречающегося обмана покупателя — пробивание одного продукта дважды, дешевого по цене дорогого, различие цены на кассе и ценниках.

Ранее мужчина начал голодовку, потому что «автосалон спровоцировал его на покупку дорогого авто». Как рассказал иркутянин журналистам, в автосалоне продажники обработали его так, что уехал на Volkswagen Tiguan 2012 года за 1 млн 400 тыс. руб., когда хотел купить Opel за 300 тыс. руб.