В Минэнерго Греции заявили о выполнении контракта с «Газпромом» в полном объеме

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Контракт Греции с российской государственной энергетической компанией «Газпром» исполняется в полном соответствии с условиями договора. Об этом сообщил министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас, написало агентство ТАСС.

На встрече с журналистами в Ассоциации иностранной прессы в Афинах Скрекаса спросили, существуют ли в настоящее время какие-либо проблемы с контрактом.

«Думаю, что в данный момент контракт исполняется согласно утвержденной программе. Но имеется решение Евросоюза, членом которого также является Греция, уменьшить зависимость от российского природного газа», — отметил глава Минэнерго Греции.

Министр выразил сожаления из-за того, что в последнее время поставки природного газа из России в Болгарию, Польшу и Германию значительно сократились. По его словам, сокращение объема импорта газа подпитал энергетический кризис в регионе, который начался еще до событий на Украине.

В конце октября издание EA Daily со ссылкой на статистические данные платформы операторов газотранспортной системы Евросоюза ENTSOG написало, что Греция приостановила импорт российского природного газа и начала покупать у «Газпрома» сжиженный природный газ.

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