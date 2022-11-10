Российская «Централ Партнершип» прекратила сотрудничать с американской Comscore

Кинопрокатная компания «Централ Партнершип» прекратила сотрудничество с американской Comscore, которая предоставляет данные о прокате фильмов в систему Rentrak. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы крупнейшего российского кинодистрибьютора.

Отмечается, что теперь «Централ Партнершип» начнет передавать данные о количестве сеансов, сборов и зрителей только в ЕАИС.

«На сегодняшний день функционал и гибкость российской системы отчетности ЕАИС <...> полностью отвечает всем нашим запросам с точки зрения бизнеса. Стоит отметить, что ЕАИС доступна для зарубежных правообладателей, а также для обычных зрителей», — сказали в пресс-службе кинопрокатной компании.

Система ЕАИС занимается сбором, учетом и обработкой сведений о публичной демонстрации кинофильмов в кинозалах российских кинотеатров. Оператор ЕАИС — Фонд кино.

В первой половине июля заместитель генерального директора компании MediaHills Дмитрий Колесов сообщил, что большая часть аудитории Netflix после ухода стримингового сервиса с российского рынка вынужденно перешла на пиратские платформы.