Власти Дании разрешили компании Nord Stream обследовать место диверсии

Власти Дании разрешили компании-оператору «Северных потоков» Nord Stream обследовать место диверсии на газопроводах, передает ТАСС.

Факт получения разрешения подтвердила директор Агентства геоданных Дании Пиа Даль Хёйгорд.

В МИД Швеции заявили, что не знают, кто может нести ответственность за взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем.

Билльстрем отметил, что шведские власти не исключают никаких сценариев. Прокуратура и служба разведки основываются на том, что взрывы на «Северный потоках» были диверсией.

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

Оператор газопроводов компания Nord Stream AG заявила, что сроки восстановления газопроводов пока оценить невозможно.