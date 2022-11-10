Первый зампред правления Сбера: более 80% банков в мире используют ИИ

close
100%
Сбер

Более 80% банков в мире и практически все топовые банки России уже используют искусственный интеллект в своей деятельности, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе сессии «Искусственный интеллект и реальная жизнь» на форуме FINOPOLIS.

В частности, ИИ применяется в голосовых ассистентах и чат-ботах, в обработке документов, кредитном скоринге, андеррайтинге, финансовой аналитике, инвестиционных рекомендациях, генерации изображений, биометрии, инкассации, выявлении мошенничества и т. д. В Сбере ИИ задействован в 65% процессов, которые уже покрыли 80–85% клиентских путей, что позволило выдавать кредиты крупному бизнесу за семь минут, отказаться от многочисленных справок и анкет в розничном кредитовании, запустить голосовых ассистентов и прочее.

По данным IHS Markit, в 2030 году благодаря ИИ финансовые организации смогут дополнительно заработать 300 млрд долларов — это в 7,2 раза больше, чем в 2018-м. Основным драйвером развития ИИ в финансовом секторе в ближайшие годы станут SOTA-технологии, убежден Александр Ведяхин.

«Как искусственный интеллект изменит финансовый сектор через 10 лет? Я думаю, что у каждого будет помощник, умеющий решать сотни разных бытовых и рутинных рабочих задач. Кроме того, ИИ будет использоваться в цифровом двойнике работника, в «поисковике» выгодных капиталовложений, который сам проанализирует информацию, предложит наиболее выгодные сделки и момент для входа в них, для предсказания действий клиентов, для генерации контента исходя из предпочтений пользователей, для обнаружения угроз безопасности. И этот список открыт», — полагает он.

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS проводит Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть