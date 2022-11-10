В «Тинькофф Банке» заявили об отсутствии планов менять название

Необходимости менять названия у «Тинькофф Банка» нет. Об этом заявил председатель правления кредитной организации Станислав Близнюк, написала газета «Ведомости».

По словам банкира, с апреля, когда в группе заявили о намерении сменить название, многое поменялось.

«Бренд «Тинькофф» — сильный, клиентам он понятен. Сейчас есть много других вопросов, которые требуют внимания», — сказал Близнюк.

Кроме того, председатель правления «Тинькофф» подчеркнул, что банку принадлежат права на бренд. За него кредитная организация заплатила «крупную сумму» его основателю Олегу Тинькову, подчеркнул Близнюк. «Как ты можешь что-то оспорить, когда ты что-то продал?» — задался вопросом он.

В начале ноября предприниматель Олег Тиньков подтвердил в интервью YouTube-каналу «Русские норм!» принадлежность бренда «Тинькофф» одноименному банку. Бизнесмен подчеркнул, что продолжит оспаривать принадлежность названия кредитной организации.

На прошлой неделе сенатор Владимир Джабаров предложил переименовать «Тинькофф банк» после отказа основателя организации Олега Тинькова от гражданства России.