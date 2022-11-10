В Сбере сообщили, что банк начал выдавать кредиты компаниям в юанях

Крупнейший универсальный банк России Сбербанк начал выдавать кредиты компаниям в юанях, сообщил первый заместитель председателя правления кредитной организации Александр Ведяхин.

«Кредитование в юанях — это новый инструмент для банка, мы определяем и фиксируем потребности клиентов, планируем развивать данное направление», — сказал Ведяхин.

Как отметил первый зампред правления Сбера, рынок облигаций в китайской национальной валюте в России довольно быстро развивается — почти каждый месяц на площадку выходят новые корпоративные эмитенты. В связи с этим Сбербанк рассматривает возможность размещения собственных облигаций в юанях.

Ранее 10 ноября в пресс-службе Сбербанка сообщили, что ежемесячный объем выдач кредитов в организации вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года.

До этого в тот же день президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время планерной дискуссии «Цифровое развитие. Как сохранить темп?» форума Finopolis заявил, что банк направляет существенную часть усилий на создание альтернативы мировых цифровых решений.