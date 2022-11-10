Bloomberg: Молдавия дополнительно потратит более $1 млрд на энергию во время зимы

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Reuters

Молдавия этой зимой дополнительно потратит на энергоносители более $1 млрд из-за ограничения российских поставок, написало агентство Bloomberg.

«В так называемом рабочем документе затраты оцениваются в €1,1 млрд и говорится, что Молдавии потребуется зарубежная помощь на сумму около €450 млн, чтобы покрыть дефицит бюджета в период отопительного сезона», — сказано в сообщении агентства.

Как написало издание, этот документ собираются представить иностранным лидерам и дипломатам в ходе конференции по вопросу поддержки Молдавии 21 ноября.

Ранее 10 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предоставит Молдавии €250 млн помощи, большая часть из которых (€200 млн) пойдет на поддержку Кишинева в сфере энергетики.

В тот же день агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента Молдавии написало, что республика получил кредит на €60 млн от французского Агентства развития, которые направят на смягчение последствий инфляции и энергетического кризиса.

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