Госдума в первом чтении приняла антимонопольные ограничения для маркетплейсов

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Нижняя палата парламента в первом чтении приняла проект закона, который вводит антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов онлайн-торговли, написало агентство РИА Новости.

Отмечается, что этот документ входит в так называемый «пятый антимонопольный пакет», который касается совершенствования антимонопольного регулирования цифровых рынков. В июле 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что нововведения позволят выявлять антирыночные действия и картельные соглашения крупных интернет-платформ — маркетплейсов и агрегаторов.

Принятый в первом чтении проект, в том числе вводит понятие «сетевой эффект», под которым понимается влияние маркетплейса или агрегатора на общие условия обращения товаров на рынке.

Во второй половине июня газета «Коммерсантъ» написала, что продавцы обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за механизма проведения распродаж на маркетплейсах.

На прошлой неделе газета «Известия» сообщила о случаях краж денежных средств с банковских карт клиентов Wildberries — мошенники получают доступ к счетам жертв и списывают деньги небольшими транзакциями.

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