Герман Греф: необходимо дать бизнесу возможность развивать инновационные технологии

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф во время планерной дискуссии «Цифровое развитие. Как сохранить темп?» форума Finopolis заявил, что банк направляет существенную часть усилий на создание альтернативы мировых цифровых решений.

На сессии обсуждались перспективы российских технологий, конкурентоспособность отечественной цифровой инфраструктуры, новые бизнес-модели и цифровые сервисы, а также вопросы цифровой безопасности. Модерировала дискуссию Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Как отметил Герман Греф, в части разработки отечественного программного обеспечения нерешаемых проблем нет — это вопрос времени и ресурсов.

«Плюс в том, что нам не на кого рассчитывать. И, как всегда, это большой драйвер. Оптимистами нас заставляет быть жизнь. Либо ты оптимист, либо отправляешься на свалку истории. У любого менеджера и предпринимателя оптимизм является одним из необходимых профессиональных патронов в обойме. Если этого нет, про все остальное говорить не следует», — отметил он.

Также Греф подчеркнул, что в IT необходимо коллаборативно работать всем вместе. Пожалуй, самое негативное последствие произошедших событий — снижение конкуренции, поскольку именно конкуренция — главное средство развития инноваций, без конкуренции инноваций просто не бывает. Проводя собственную цифровую трансформацию, Сбер учился не столько у международных банков, сколько у ведущих технологических компаний.

«Мы не выжили бы, если заранее не проинвестировали в технологии. Нас бы просто не было — это касается уже первого колоссального удара отрезания от международных рынков. А потом бы нас добили кибератаками —беспрецедентными попытками нас положить, которые предпринимались последние полгода. Продвинутость российского финансового сектора, быстрая и коллаборативная реакция ЦБ позволили всем нам выжить. Если бы одного из этих факторов не было, мы бы были в разобранном состоянии. Тогда и вся экономика чувствовала бы себя иначе», — сказал он.

Также в ходе дискуссии обсуждалось создание совместных финтех-сервисов для рынка, в том числе силами государства. Как считает Герман Греф, это снижает затраты на обслуживание таких сервисов и отчасти компенсирует расходы на их создание. Однако поддерживать конкурентоспособность этих сервисов лучше получается у частного бизнеса. В ближайшее время в российском финтехе появятся новые прорывные решения, полагает президент Сбербанка.

«Кризис ярко высветил как сильные стороны, так и недостатки — как людей, так и организаций. Самое дорогое, что дал кризис, — повышение доверия в финансовом секторе. Сектор стал больше сотрудничать, многие модели управления уже сработали, будет и отложенный эффект», — заключил Греф.