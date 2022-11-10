Эксперт прокомментировал отчетность Сбербанка

Экономист Андрей Бархота считает, что Сбербанк подтвердил сохранение своих флагманских позиций на рынке.

«Впечатляющей устойчивости крупнейшего финансового института страны к кризисным явлениям способствовало несколько факторов. Во-первых, лидерство на рынке зарплатных проектов обусловило относительное сохранение финансового и платежного поведения критической массы клиентов. Несмотря, на ряд провоцирующих социально-экономический шок события, общие поведенческие контуры традиционных клиентов Сбера остались неизменными. Во-вторых, созданная экосистема Сбера создала новый контур лояльности, который вкупе с образом старейшего и наиболее надежного банка позволила избежать оттока клиентов, а в ряде сегментов и нарастить активную финансово грамотную аудиторию. Эти факторы, безусловно, помогли Сберу сохранить поступательный рост в период кризиса нового тип», — отметил он.

Ранее президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что по итогам 10 месяцев 2022 года кредитной организации удалось восстановить прибыльность, она превысила 50 млрд рублей.