Эксперт прокомментировал отчетность Сбербанка

Экономист Бархота: Сбербанк подтвердил свое лидерство на рынке

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Пресс-служба Сбера

Экономист Андрей Бархота считает, что Сбербанк подтвердил сохранение своих флагманских позиций на рынке.

«Впечатляющей устойчивости крупнейшего финансового института страны к кризисным явлениям способствовало несколько факторов. Во-первых, лидерство на рынке зарплатных проектов обусловило относительное сохранение финансового и платежного поведения критической массы клиентов. Несмотря, на ряд провоцирующих социально-экономический шок события, общие поведенческие контуры традиционных клиентов Сбера остались неизменными. Во-вторых, созданная экосистема Сбера создала новый контур лояльности, который вкупе с образом старейшего и наиболее надежного банка позволила избежать оттока клиентов, а в ряде сегментов и нарастить активную финансово грамотную аудиторию. Эти факторы, безусловно, помогли Сберу сохранить поступательный рост в период кризиса нового тип», — отметил он.

Ранее президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что по итогам 10 месяцев 2022 года кредитной организации удалось восстановить прибыльность, она превысила 50 млрд рублей.

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