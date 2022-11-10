Казахстан намерен отгружать 1,5 млн тонн нефти по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан

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Ana Maria Otero/AP

Казахстан планирует отгружать 1,5 млн тонн нефти в год по нефтепроводу БакуТбилиси — Джейхан. Поставки намерены начать с 1 января 2023 года, приводит слова премьер-министра республики Алихана Смаилова ТАСС.

«Через Баку — Тбилиси — Джейхан у нас сейчас есть договоренность с 1 января следующего года 1,5 млн тонн нефти грузить в этом направлении», — заявил Смаилов.

По его словам, в дальнейшем власти республики намерены нарастить мощности поставок по этому направлению более чем в четыре раза. В обозримом будущем планируется выйти на уровень отгрузки порядка 6-6,5 млн тонн нефти.

Трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан служит для транспортировки каспийской нефти к турецкому порту, расположенному на берегу Средиземного моря. Открытие нефтепровода произошло в июле 2006 года. Акционерами проекта является международный консорциум BTC Co., в его состав входят: BP, Государственная нефтяная компания Азербайджана, MOL, Equinor, ExxonMobil и другие крупные нефтегазовые концерны.

20 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о старте использования властями Казахстана альтернативных маршрутов экспорта нефти в обход России.

Так, нефтяная компания Total & Dunga до конца 2022 года планирует отгрузить до 200 тыс. тонн нефти через каспийский порт Актау в трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан. А казахско-американская объединенная корпорация «Тенгизшевройл» планирует в октябре поставить 1 тыс. тонн сырья по железной дороге в Финляндию.

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