Оценена способность Молдавской ГРЭС работать без российского газа

Красносельский: Молдавская ГРЭС проработает без газа не больше двух месяцев

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РусГидро

Молдавская государственная районная электростанция (ГРЭС) в Приднестровье при прекращении поставок газа сможет проработать самостоятельно не больше двух месяцев. Все это время она будет иметь возможность получать уголь из Донбасса. Об этом проинформировал президент непризнанной республики Вадим Красносельский, пишет ТАСС.

Красносельский пояснил: «Эта станция может работать только на донецком угле. И тот уголь, который там есть на два с половиной месяца, он был завезен до 2014 года». Он добавил, что сейчас другой уголь поставить нельзя.
Объем запасов угля оценивается примерно в 75 тысяч тонн.

В Приднестровье был введен режим чрезвычайного экономического положения из-за дефицита газа. Красносельский поручил перераспределить объемы поставок газа между предприятиями и местными жителями. Так, Молдавская ГРЭС будет получать меньше газа и сократит выработку электричества на экспорт.

Ранее сообщалось, что Приднестровье обратилось к России для решения проблемы отбора газа у республики Молдавией. По словам главы МИД непризнанной республики Виталия Игнатьева, Молдавия отбирает у Приднестровья газ и накапливает, «потому что такие большие объемы газа Молдове фактически не нужны».

Министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник ранее объявил, что власти непризнанной республики решили приостановить работу крупных предприятий ради экономии газа.

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