Росстат: продовольственная инфляция в октябре вернулась в РФ

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Продовольственная инфляция в октябре вернулась в Россию после начавшегося в июне снижения цен на продукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Рост цен на продукты в сентябре составил 0,28% против дефляции в 0,38%.

При этом по сравнению с декабрем 2021 года продовольственные товары в октябре подорожали на 9,19%.

Непродовольственные товары в октябре подорожали на 0,04%.

Ранее сообщалось, что цены на арендное жилье в России текущей осенью могут вырасти на 10-20%. По словам участников рынка недвижимости, подорожать жилье в крупнейших городах страны может не менее чем на 10%.

Объяснить рост цен на квартиры можно началом делового сезона, а также учебы в вузах, подчеркнула директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости «Этажи» Ольга Павлинова.

Эксперт согласилась, что в среднем арендное жилье в России в крупных городах станет дороже на 10%.

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