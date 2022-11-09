The Economic Times: Индия решила не спешить с переходом на расчеты в нацвалютах с Россией

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия решили повременить с оплатой поставок российской нефти в национальной валюте из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом написала газета The Economic Times со ссылкой на сообщение неназванных официальных лиц.

Отмечается, что индийские компании продолжают платить в долларах за импорт сырья из России «по обычным банковским каналам».

«Альтернативный вариант, разработанный Резервным банком Индии, предусматривающий переход торговли на рупии, пока не набрал обороты», — сказал один из собеседников издания.

В первой половине октября агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что крупные банки в Индии опасаются вторичных санкций со стороны Запада, поэтому начали избегать механизма расчета в национальной валюте с Россией.

В то же время газета «Известия» сообщила, что банки в России вслед за кредитованием в юанях могут начать выдавать займы и в других валютах дружественных стран, в том числе в турецкой лире и индийской рупии, а в перспективе в тенге, гонконгском долларе и дирхамах.