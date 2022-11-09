Предложение загородного жилья в Новой Москве и Подмосковье за год увеличилось на 14%

Жители Подмосковья и Новой Москвы захотели продавать больше загородной недвижимости. За год предложение на рынке увеличилось на 14% — до 38,8 тыс. объектов в 605 поселках, сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Инком-Недвижимость».

«В Подмосковье и Новой Москве на данный момент выставлены на продажу 38,8 тыс. объектов в 605 поселках. Это на 14% больше, чем год назад», — говорится в материале.

При этом на долю участков без подряда пришлось подавляющее число предложений о продаже — 88% от общего объема. Таких вариантов аналитики насчитали 34,2 тыс. На втором месте оказались коттеджи (9%; 3,7 тыс.), тройку замкнула блокированная застройка (3%; 900 лотов).

«За год участков без подряда стало на 20% больше, а коттеджи и блокированная застройка потеряли 4% и 40% соответственно», — уточняется в статье.

Больше всего среди выставленных на продажу объектов — лоты в категории эконом-класса (75%). Еще 15% заняла недвижимость комфорт-класса. В то же время бизнес-класс и элитные объекты оказались самыми малочисленными на рынке Новой Москвы и Подмосковья — 6% и 4% соответственно, заключили аналитики «Инком-Недвижимость».

9 ноября аналитики компании «Метриум» заявили о росте предложения в новостройках Москвы почти на 25% за три месяца. При этом количество новых квартир, появившихся за это время на рынке «старой» Москвы, увеличилось лишь на 3,5%. Новые объекты в этих районах в основном представлены в категории комфорт-класса.