Сын бывшего генпрокурора Игорь Чайка передал бизнес в России в доверительное управление

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Сын бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки Игорь передал часть своего бизнеса в доверительное управление. Об этом сообщается в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Теперь активами Чайки руководит его партнер Юрий Пономарев, который также является совладельцем «Промышленного экологического оператора» (ПЭО) и компании «Архплей Девелопмент».

Несмотря на передачу бизнеса, Чайка остается «конечным бенефициаром» долей в компаниях.

Ранее бизнесмен и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков попрощался с банком и Россией. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что теперь забирает из страны брэнды TINKOFF and LA DATCHA, которые, по его словам, принадлежат его семье.

«Тинькофф-банк» опроверг версию бизнесмена Олега Тинькова о продаже 35% TCS Group компании «Интеррос».

28 апреля группа компаний «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group (группы «Тинькофф»). В пресс-релизе «Интерроса» приводились слова Тинькова о том, что ему пора «уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть