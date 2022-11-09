Сын бывшего генпрокурора Игорь Чайка передал бизнес в России в доверительное управление

Сын бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки Игорь передал часть своего бизнеса в доверительное управление. Об этом сообщается в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Теперь активами Чайки руководит его партнер Юрий Пономарев, который также является совладельцем «Промышленного экологического оператора» (ПЭО) и компании «Архплей Девелопмент».

Несмотря на передачу бизнеса, Чайка остается «конечным бенефициаром» долей в компаниях.

Ранее бизнесмен и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков попрощался с банком и Россией. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что теперь забирает из страны брэнды TINKOFF and LA DATCHA, которые, по его словам, принадлежат его семье.

«Тинькофф-банк» опроверг версию бизнесмена Олега Тинькова о продаже 35% TCS Group компании «Интеррос».

28 апреля группа компаний «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group (группы «Тинькофф»). В пресс-релизе «Интерроса» приводились слова Тинькова о том, что ему пора «уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей».