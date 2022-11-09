Власти захотели обязать продавцов указывать изменение цен во время распродаж за последние три месяца

Депутаты фракции ЛДПР отправили в правительство законопроект, который обяжет продавцов указывать информацию о динамике цены на товар за три месяца до скидки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на полученный документ от пресс-службы ЛДПР.

В документе отметили, что инициатива разработана «в целях обеспечения потребителей достоверной информацией о стоимости товаров, реализующихся в рамках распродажи или со скидкой». То есть продавцы будут обязаны в доступном виде показать покупателям информацию об изменении цены на товар за последние три месяца. Если же товар начали продавать недавно, то эта информация также должна быть на ценнике.

По словам замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, недобросовестные продавцы зачастую пользуются правовой неопределенностью в этом вопросе. То есть перед распродажами цены повышаются, после чего пишут цену, которая якобы со скидкой.

Авторы законопроекта отметили, что его принятие положительно скажется на развитии здоровой конкуренции. Кроме того, финансовое благополучие потребителей также не будет потревожено, так как покупатели сами будут принимать решение, покупать тот или иной товар, или нет.

В начале ноября ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный сервисом Superjob, сообщили, что большинство россиян отказались от идеи закупаться в «черную пятницу» из-за уверенности в обмане продавцов. При этом в опросе отмечается, что больше всего тех, кто все-таки планирует закупаться на «черную пятницу» среди молодежи.