Банковский аналитик Меньшова заявила об изменении алгоритма получения прибыли от вкладов

Алгоритм получения максимальной прибыли от банковских вкладов изменился, что должны учитывать россияне при выборе продукта. Наибольшие проценты доступны гражданам по вкладам на срок размещения от трех до 12 месяцев, а не на 2-3 года, приводит слова начальника управления развития депозитных и расчетных продуктов банка «Ренессанс Кредит» Натальи Меньшовой агентство «Прайм».

«Банки предлагают наиболее привлекательные ставки на срок от 3 до 12 месяцев, интересные предложения по ставке на 2-3 года встречаются реже», — заявила Меньшова.

По ее словам, большой популярностью у россиян в последнее время пользуются накопительные счета из-за невозможности планировать свой финансовый бюджет надолго. Кроме того, гражданам также стоит рассмотреть вклады с более коротким сроком размещения. Это обусловлено сохранением ключевой ставки Центробанком (ЦБ) на уровне 7,5% годовых на заседании в конце октября, однако в дальнейшем стратегия регулятора может измениться.

«ЦБ на последнем заседании оставил ключевую ставку без изменений, и по мнению многих аналитиков, в ближайшей перспективе возможен ее рост, что может привести к корректировке ставок по депозитам в сторону увеличения, а это значит — стоит обратить внимание на вклады с более коротким сроком размещения», — заключила Меньшова.

9 ноября главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман заявил о рисках банковских вкладов. Одним из них он счел обесценивание денежных средств. Кроме того, стоит учитывать, что банковские вклады гарантированы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Максимальная сумма, подпадающая под страхование, — 1,4 млн рублей. Если сумма на вкладе превышает данный уровень, его владелец может столкнуться с определенными рисками.