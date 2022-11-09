Аналитики спрогнозировали, как пройдут День холостяка и «Черная пятница» в России

Аналитики спрогнозировали рост распродаж в «Черную пятницу» на отечественных маркетплейсах

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В ноябре 2022 года в России распродажи будут серьезно отличаться от прошлогодних из-за того, что с рынка ушли заграничные бренды и маркетплейсы, отчего весомое преимущество получили отечественные сервисы. Об этом «Известиям» заявили аналитики ЮKassa.

По данным аналитиков, больше всего в этом году увеличится число заказов на крупных отечественных маркетплейсах. По предварительным оценкам, рост может составить около 30% по сравнению с показателями распродаж прошлого года. В частности, россияне будут больше покупать одежды, обуви, продуктов питания и косметики.

«В этом году наибольший рост заказов придется на отечественные маркетплейсы. У иностранных товаров по-прежнему есть проблемы с доставкой и оплатой, хотя посредники и стараются взять это на себя», — отметил коммерческий директор финтех-компании «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в этом году россияне будут еще больше внимания уделять различным акция и скидкам, выбирая бюджетные модели техники и прочие товары. При этом представителям бизнеса лучше всего не накручивать цену, протестировать возможности магазинов к возможным нагрузкам, а также сделать заметную рекламу.

8 ноября аналитики рекламного программатика Platforma провели исследование и выяснили, когда россияне начинают покупать подарки, что они приобретают на сезонных распродажах и сколько они готовы на них потратить. Согласно результатам опроса, каждый шестой мужчина покупает своей второй половинке подарок накануне праздника, а 7% мужчин делают это непосредственно в день мероприятия.

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