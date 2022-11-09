Крупные поставщики фитнес-оборудования из Европы и США покинули рынок России из-за санкций

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С марта 2022 года российский рынок покинули чуть более 20% крупных поставщиков фитнес-оборудования из Европы и США на фоне введения санкций. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование Национального фитнес-сообщества (НФС).

С марта 2022 года из-за введения западных санкций с российского рынка ушли 11 из 50 крупных компаний, занимавшихся поставками фитнес-оборудования. При этом в исследовании не уточняется, какие это игроки, однако пояснили, что это юрлица из России, которые специализировались на поставках премиальной продукции.

Участники рынка посчитали, что с рынка уходят западные игроки, которые поставляли оборудование в Россию напрямую, однако российские поставщики продолжают поставлять тренажеры через третьи страны. Кроме того, на фоне ухода западных компаний, рынок фитнес-оборудование также меняется, так как начали приходить производители из Китая и Южной Кореи.

Аналитики указали, что из-за проблем с поставками и определенных сложностей с логистикой премиум-оборудование подорожало практически на 40%. Из-за этого фитнес-клубы начали переориентироваться на другие тренажеры. Три четверти клубов испытывают дефицит комплектующих, при этом многие пытаются купить подержанное оборудование и запчасти в соцсетях. При этом проблемы с поставками могут сказаться и на стоимости абонементов.

В середине октября «Коммерсантъ» писал, что российские производители компьютеров, телефонов, серверов и другой техники жалуются на увеличение доли некачественных комплектующих из Китая. По их оценке, с начала российской спецоперации на Украине доля некачественной продукции в поставках из Китая увеличилась с 2 до 40%.

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