В Германии газовые хранилища заполнены почти на 100%

Регулятор ФРГ сообщил, что газохранилища страны заполнены на 99,54%

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Global Look Press

Запасы газа в подземных хранилищах Германии по состоянию на 8 ноября достигли 99,54% (около 22,6 млрд кубометров). Об этом сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ.

«Общий объем хранилищ в Германии составляет 99,54%», — указал регулятор, добавляя, что крупнейшее хранилище страны Rehden заполнено на 93,75%.

Отмечается также, что потребление газа с 24 по 30 октября было значительно ниже среднего уровня за последние четыре года, в том числе из-за температуры примерно на 3 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Регулятор также заявил о заметных колебаниях оптовых цен, подчеркивая, что компании и частные потребители по-прежнему приспосабливаются к высоким ценам на газ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее сказал, что власти Германии намерены продолжить работу для реализации цели по достижению углеродной нейтральности к 2045 году, несмотря на резкое сокращение поставок российского газа.

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