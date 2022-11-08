ФАС начала проверку по статье о клевете против крупного производителя консервов «Главпродукт»

Курганский мясокомбинат «Стандарт» обратился с заявлением в полицию с требованием возбуждения проверки в отношении одного из крупнейших производителей консервов в России «Главпродукт» по статье о клевете. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже начала соответствующую проверку, сообщает телеканал RTVI со ссылкой на заявление пресс-службы «Стандарта».

В заявлении в УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве говорится, что руководитель отдела федеральных сетей «Главпродукта» Вячеслав Маркин распространяет недостоверные и порочащие сведения, о том, что якобы «Курганский мясокомбинат «Стандарт» незаконно производит и поставляет в торговые сети контрафактную продукцию с использованием товарного знака «Семейный запас», — уточняется в материале.

В пресс-службе «Стандарта» заявили, что по данному инциденту представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) уже начали проверку. Ведомство согласилось с доводами курганского мясокомбината и нашла в действиях «Главпродукта» признаки нарушения законодательства о защите конкуренции.

Мясокомбинат из Кургана обвинил Маркина в потере ежедневной выручки в размере 80 тыс. руб. в результате распространения порочащей информации. Суммарный ущерб на сегодняшний день составляет уже 3 млн руб.

По словам собеседника из правоохранительных органов, в своих письмах Маркин утверждает, что «Стандарт» использовал похожую этикетку и использовал словосочетание «Семейный запас». Как уверяет Маркин, это было сделано для того, чтобы ввести в заблуждение покупателей продукции «Главпродукта», который продает тушенку с названием «Семейный бюджет».

4 октября сенатор от Белгородской области Евгений Савченко предложил создать дополнительный государственный резерв мясных консервов и запретить импорт мяса. По его словам, эти меры помогут поддержать отраслевых производителей.