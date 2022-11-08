В США призвали Индию поддержать «потолок цен» на российскую нефть

Соединенные Штаты надеются, что Индия присоединится к предлагаемому ограничению цены на российскую нефть и полагают, что страна «выиграет» от этого. Об этом заявила в интервью индийскому агентству PTI министр финансов Джанет Йеллен.

По ее словам, целью Вашингтона является «удерживание» цены на российское топливо, сохраняя при этом торговлю нефтью.

«От этого выиграют, в частности, те страны, которые действительно покупают дешевую российскую нефть, и мы надеемся, что Индия воспользуется этим ценовым ограничением, хотя ее фирмы ведут переговоры с Россией», — подчеркнула Йеллен.

Глава Минфина США полагает, что «потолок цен» на нефть из России может дать Индии рычаги для переговоров о скидках на мировых рынках.

«Если они (Индия) захотят воспользоваться западными финансовыми услугами, такими как страхование, к их покупкам будет применяться ограничение цен», — указала она.

Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов писал, что Европейский союз (ЕС) больше не считает введение потолка цен на энергоресурсы эффективной мерой.