Экономист объяснил возвращение в Россию западных брендов косметики

Экономист Климанов: западные бренды косметики вернулись в Россию из-за выгоды

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Западные бренды косметики возвращаются в Россию, несмотря на санкции, поскольку этот рынок для них выгоден, заявил в беседе с ФАН заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Владимир Климанов. Кроме того, по его словам, между российскими производителями и западными кампаниями остались хорошо налаженные связи, что делает выпуск продукции рентабельным.

«Фактически, они стоят перед выбором: либо следовать жесткости санкций, которые применяют недружественные страны по отношению к нашей стране, либо не терять выручки и прибыли при оперировании на российском рынке. Такой выбор делается каждой компанией самостоятельно», — сказал эксперт.

Он также назвал Россию большим сегментом мирового рынка, в том числе и в части товаров конечного спроса.

Накануне Минпромторг России запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, поскольку бренды готовы возобновить поставки в страну. В ведомстве также отметили, что исключения вступают в силу через три месяца.

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