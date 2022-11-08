В Британии умер старейший член династии Ротшильдов

Эвелин де Ротшильд, британский финансист и старейший член династии Ротшильдов умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на Ассоциацию прессы Британии, к которой потупило заявление его семьи.

Эвелин де Ротшильд, известный британский финансист, старейший член династии Ротшильдов и человек, который помог объединить британские и французские подразделения известной банковской группы своей семьи и тот, к кому королева Елизавета II обращалась за финансовым советом, умер в возрасте 91 года. В сообщении его семьи было указано, что он умер мирно у себя дома.

В возрасте 27 лет, начиная с 1976 года, Ротшильд уже занимал пост председателя NM Rothschild & Sons, лондонского отделения финансовой династии, которая была основана его предком в конце XVIII века. При этом перед уходом в отставку в 2003 году, он смог добиться давно поставленной цели и объединил лондонский бизнес с французским коллегой, Rothschild & Compagnie Banque.

В период с 1972 по 1989 год он был председателем журнала Economist, который он однажды назвал «вероятно, самым независимым изданием в мире».

Династия Ротшильдов является европейской династией банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, чья история восходит к концу XVIII века. Майер Амшель Ротшильд основал банк во Франкфурте-на-Майне. После чего его дело продолжили пять сыновей. Братья контролировали пять банков в крупнейших городах Европы: Лондоне, Париже, Вене, Неаполе, Франкфурте-на-Майне. Две ветви Ротшильдов — английская и французская существуют и по сей день.

В январе прошлого года умер французский банкир и барон Бенджамин де Ротшильд. Отмечается, что бизнесмен скончался в результате сердечного приступа в своем поместье в швейцарском Преньи, в пятницу, 15 января.