Власти Хмельницкой области ввели график почасовых отключений электроэнергии

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий заявил, что графики почасовых отключений применяются во вторник, 8 ноября, в регионе для стабилизации энергосистемы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня, согласно задаче «Укрэнерго», в Хмельницкой области будет применяться график почасовых отключений. График почасовых отключений применяется не полностью, а с 8:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00, и будет охватывать не всю область», — сказано в сообщении.

По его словам, отключение электроэнергии нужно, чтобы уменьшить нагрузку на объединенную энергосистему Украины для избежания аварийных отключений.

Ранее в национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявляли, что аварийные отключения света введены в семи областях Украины во вторник, 8 ноября.

До этого глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус говорил, что до конца недели, 13 ноября, ситуация с электроэнергией на Украине улучшится.

С 10 октября власти Украины неоднократно сообщали о повреждениях ряда энергетических объектов. По всей стране ежедневно на несколько часов отключают электроэнергию, граждан призывают экономить электричество.

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