Росалкогольрегулирование заявило о росте выпуска алкоголя на 12% с начала года

Производство алкоголя в России в период с января по октябрь 2022 года выросло на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы Росалкогольрегулирования.

По данным ведомства, производство спиртных напитков крепостью свыше 9% за отчетный период выросло на 11,6% и составило 91,65 млн дал. Выпуск водки вырос на 7,7%, до 67 млн дал. А производство коньяка поднялось на 14,7% и составило 7,2 млн дал.

Выпуск слабоалкогольной продукции с января по октябрь поднялся на треть (33,4%), до 15,3 млн дал. Винодельческой продукции стали производить больше на 7,5%, до 51,8 млн дал. Однако сильнее всего выросло производство ликерных вин. За указанный период их стали выпускать больше в 5,2 раза, до 852,3 тыс. дал.

11 октября председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции Дмитрий Былино заявил, что российские производители коньяка не смогут полностью заменить продукцию зарубежных компаний, которые объявили об уходе из РФ – например, Hennesy. Частично спрос на напиток может удовлетворить параллельный импорт.

До этого президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил, что информация о падении продаж водки и другого крепкого алкоголя на 15% в августе – сентябре по сравнению с мартом – вымысел. По его словам, за девять месяцев 2022 года продажи, напротив, выросли на 6-8%.