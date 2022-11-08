В Турции заявили о планах направлять переработанное зерно из РФ в бедные страны бесплатно

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что страна рассчитывает перерабатывать зерно из России и бесплатно передавать его наиболее нуждающимся странам, передает Cumhuriyet.

По словам министра, у Турции есть незадействованные механизмы для реализации таких возможностей. Он подчеркнул, что желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заключается в том, чтобы пшеницу, которую страна получает из России, отдавать бесплатно в виде муки. Киришчи отметил, что наиболее всего в этом нуждаются восемь стран.

29 октября в МИД РФ заявили о том, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. По данным российского Минобороны, вооруженные силы Украины под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, совершили нападение на корабли и инфраструктуру Черноморского флота РФ в Севастополе.

2 ноября Россия вернулась к участию в зерновой сделке после того, как получила от Украины письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий.

Как заявил глава Бюро фермеров турецкой партии «Родина» Ченгиз Чакыр, цель зерновой сделки не была достигнута из-за жадности Запада, поскольку продовольствие поступает не в бедные страны, как обговаривалось, а в богатые.