В Турции заявили о планах направлять переработанное зерно из РФ в бедные страны бесплатно

В Турции рассчитывают перерабатывать зерно из РФ и бесплатно передавать нуждающимся странам

close
100%
Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что страна рассчитывает перерабатывать зерно из России и бесплатно передавать его наиболее нуждающимся странам, передает Cumhuriyet.

По словам министра, у Турции есть незадействованные механизмы для реализации таких возможностей. Он подчеркнул, что желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заключается в том, чтобы пшеницу, которую страна получает из России, отдавать бесплатно в виде муки. Киришчи отметил, что наиболее всего в этом нуждаются восемь стран.

29 октября в МИД РФ заявили о том, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. По данным российского Минобороны, вооруженные силы Украины под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, совершили нападение на корабли и инфраструктуру Черноморского флота РФ в Севастополе.

2 ноября Россия вернулась к участию в зерновой сделке после того, как получила от Украины письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий.

Как заявил глава Бюро фермеров турецкой партии «Родина» Ченгиз Чакыр, цель зерновой сделки не была достигнута из-за жадности Запада, поскольку продовольствие поступает не в бедные страны, как обговаривалось, а в богатые.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть